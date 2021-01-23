馬鞍山Silversands暫錄逾70張入票登記
2021年01月23日 19:41
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信置集團聯席董事田兆源
新盤市場競爭加劇。信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，周六(23日)正式開放示範單位及收票，市場消息透露，截止晚上7時，項目即日已錄逾70張入票，即首批單位已獲超額認購。
該盤日前公布首張價單，提供50伙，扣除18.5%最高折扣優惠後，折實平均呎價19,888元。首批包括20個一房及30個兩房戶，全屬標準單位，折實售價介乎586.31萬至1,039.94萬元，折實呎價18,889至20,802元。
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