傳奇大鱷：通脹隨時急速攀升　揸債券等同投機

「傳奇大鱷」、大型對沖基金Elliott Management創辦人辛格(Paul Singer)警告，類似上世紀70年代般的通脹急升情況可能重演，惟幾乎沒有人為此作好準備。

過去一直批評美國貨幣政策的辛格在訪問中稱，「萬億又萬億」計美元的抗疫刺激開支，加上工資上升壓力和利率處於極低水平可能令通脹急升溫，並有機會震散市場。

他更認為，在相對近的不久將來，市場很大機會出現意想不到的發展，屆時債券價格將出現十分重大和劇烈的調整。

辛格形容以現時孳息水平持有長債是「毫無意義」，因為沒有投資機構能達到持有這些債券的目標，即不能發揮對沖股票組合的作用。他進一步解釋，當投資者買入沒有孳息的債券，除非債息由零進一步降至負5或10厘，否則難以賺錢，惟直言這是投機活動而非投資。

辛格自1977年創辦Elliott，一直是投資市場的長勝將軍，只曾有兩年輸錢紀錄，平均年回報達13%，去年升12.7%，表現跑贏對沖基金業界。

辛格由於一向專注投資不良資產，Elliott故被外界稱為「禿鷲基金」。最令人印象深刻是，他與阿根廷政府就債券投資打官司長達10多年，更一度要求法院扣押正在外訪的阿國軍艦，最終迫使該國債務違約和妥協，因此曾遭阿根廷前女總統克里斯蒂娜怒斥他貪婪、趁火打劫。

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