美企本月配股近1300億史上最旺　啟示係...

美股牛氣沖天之際，多家美國企業趁市旺集資「吸水」！據Dealogic數字顯示，截至周五(22日)為止，本月已有80家美國上市企業進行配股集資，涉163.5億美元(1,275.3億港元)，是自1995年開始統計以來最多，集資最多是視像會議軟件開發商Zoom，涉及20億美元。

據StreetInsider.com指出，單計本周二(19日)，已有18家美國上市公司公布配股計劃，不少生化及製藥企業希望集資為藥物或疫苗研發和試驗進行融資。

First American Trust投資總監Jerry Braakman指出，美國以至全球對股票的需求十分殷切，當企業面對市場持續有大量資金，相信是合適時機進行首次公開招股(IPO)，以及上市後的再配股集資活動。

事實上，今年配股熱潮只是去年的延續。據Dealogic統計，美國上市公司去年合共進行862次配股，集資2,572.3億美元，兩個數字均創1995年有統計以來最多。

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