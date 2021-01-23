油價有難？伊朗謀產量回復至華府制裁前水平

拜登就任美國總統不足一周，伊朗副石油部長Amir Hossein Zamaninia周五(22日)表示該國已開始增長石油產量，冀在1至2個月內提升至受華府制裁前的水平，即最多每日約390萬至400萬桶。

美國前總統特朗普於2018年單方面宣布退出伊朗核協議，並對伊朗施加更嚴厲的制裁行動，令石油產量銳減。據估計，伊朗去年12月每日產油量為199萬桶，較制裁前少近50%。

不過，拜登政府預期會恢復與伊朗的核協議，令該國石油有望重新流入國際市場，或加劇供應過剩的憂慮 ，但現時制裁措施依然有效，令大部分潛在買家卻步。

Zamaninia拒絕透露伊朗目前石油出口水平，只稱數量較很多人預期為高。有分析認為，伊朗宣稱高水平石油出口及進取的產量目標，是談判過程中的手段。

美國候任財長耶倫周四(21日)表示，伊朗恢復對核協議的承諾後，華府才會放寬制裁行動。

德國商業銀行商品研究主管Eugen Weinberg認為，現時伊朗增加石油出口言之尚早，因為潛在買家會等到達成協議和制裁解除之後才會購入伊朗的石油。

市場情報機構Kpler研究主管Alex Booth則指，伊朗石油業復甦視乎3項因素，包括拜登是否已準備好重啟核協議、伊朗能否克服復產的技術上問題，以及買家是否願意重新購入伊朗石油。

Booth指出，伊朗過去顯示出具重新供油的能力，但1至2個月時間則可能過分樂觀。他表示，即使在制裁高峰期間，中國仍繼續買入伊朗的石油，亦相信印度的客戶會重新恢復買油。

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