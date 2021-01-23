Apple上季收入料首次破千億美元　最大功臣係...

蘋果公司(Apple Inc.)將於下周三(27日)收市後公布截至去年底止首個財季業績，將反映去年10月推出的iPhone 12銷售表現。據外電調查顯示，分析員平均估計Apple上季收入首次突破1,000億美元大關，料達1,025.4億美元(約7,998億港元)，較前年同期的918.2億美元增長11.67%，期內每股純利亦由1.25美元增加至1.41美元。

基於疫情影響，Apple上次業績後的分析員會議上沒有給予業績指引，但財務總監Luca Maestri當時預期iPhone收入可望錄得增長，即使產品開始付運的日期較前一年為遲。

摩根士丹利分析員Katy Huberty相信iPhone 12是Apple過去5年最成功推出的產品。她又引用消費者換手機的數據顯示，Apple或得益於華為受美國政府打壓。

此外，市場亦預期Mac及iPad上季銷售表現理想，延續疫情後在家工作和學習所帶動的需求，亦得益於去年底推出新一代iPad，以及首款配備Apple自家設計晶片的Mac。

服務業務近年成為Apple的增長引擎，預期上季將有破紀錄表現，Huberty稱唯一失色可能是AppleCare產品保養合約銷售，因為這很依賴在店舖向客戶推銷，但疫情令部分店舖暫停營業。

Bernstein分析員Toni Sacconaghi則表示，由於疫情的不明朗持續，相信Apple仍停發下季業績指引，只給予粗略的表現方向。他亦會密切注視有關Apple與程式開發商就分帳爭拗方面的評論，提到早前Apple降低部分開發商的收費是政治上考慮，因這有助營造公司在疫情下幫助小企業，亦可避免網上商店App Store被指收費高昂，阻礙競爭和創新。

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