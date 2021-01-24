施羅德：私募吸資力強　回報持續看增

正當投資者希望尋求更佳回報之際，私募資產亦繼續吸引資本流入。我們認為私募市場能夠繼續帶來豐厚回報，但對於難以涉足的領域以及專業技巧的依賴性將會愈來愈強。雖然私募市場的表現相對穩健，但新冠疫情令行業普遍放緩。至今的數據均顯示該行業在2020年的總融資金額有所下降，而這亦是意料中事。我們預期經濟在未來幾個季度仍將面臨一些挑戰。然而，根據我們的經驗和預測，不少私募市場板塊將會展現特有的穩定性，而能夠創造投資價值的新機會亦將逐步浮現。

我們在疫情危機期間開展的內部研究顯示，投資者仍計劃於2021年配置更多資本到私募市場之上。事實上，私募市場的規模預期將在未來五年內再次錄得近一倍的增長。踏入2021年，我們相信上述的擴張規模應該有機會實現。我們預期私募市場將可持續帶來吸引投資者入市的回報，但由難以涉足和需要豐富專業知識的板塊而來的回報將會愈來愈多。

【股權投資 宜發掘獨特板塊】

Schroder Adveq首席投資總監Nils Rode表示，私募股權於新冠疫情期間再度展現在2008/09年環球金融危機期間的穩定性。雖然環球股市在2020年第一季度錄得超過20%的調整，但併購投資只錄得該數字約一半的調整。風險資產的估值展現出更強的韌性，即使在股市大幅調整的情況下仍大致維持不變。

長遠而言，全球人口和經濟增長正在以截然不同的速度推進。這樣的環境存在眾多帶動回報的因素，能夠以不同方式創造投資價值，因此對私募股權投資有利。由於實際利率仍將在頗長的一段時間維持在零或極低的水平，私募股權的重要性便更為明顯了。此外，私募股權在捕捉長遠(或不易受經濟影響的)趨勢方面具備優勢，因毋須待相關企業上市方可透過股市對之進行投資。

最後，由於私募股權投資涉及控制權，盡職調查流程通常亦較為繁複，因此在實現財務目標之餘亦具備能力履行愈來愈重要的ESG和創效目標。儘管上述的所有因素均為私募股權投資帶來支持，但該類資產資本過剩亦有可能是一項重大風險。隨着願意接受甚至主動尋求非流動資產的投資者愈來愈多，即使難以衡量亦幾乎可以推斷非流動資產的溢價正在下降。

因此，我們認為捕捉「複雜性溢價」將變得更為重要，而這種溢價將需要從更專業和更難涉足的私募股權市場板塊中發掘。這是可以透過參與獨特投資而獲取回報的一些領域。當中的例子包括，小型併購、新進資產管理機構、直接或共同的聯合投資(Co-underwriting)、專門的二級市場投資、資本重組(Turnaround)、科技與生物科技的種子投資和早期投資、及亞洲及中國在岸人民幣投資的早期增長投資。

我們認為只要投資者謹記這些不斷變化的市場動態，並將私募股權投資組合分散部署到廣泛的回報驅動因素之上，這個資產類別在2021年的投資回報應該還是相當吸引的。

【創效債券價值勝過投資級別企債】

BlueOrchard的行政副總裁Philipp Müller則指，在新冠疫情期間，新興市場最終的表現勝於不少投資者的預期。事實證明新興市場在應對疫情方面大致有效。大部分國家一致實施封城措施。延期繳稅、公共行業貸款或向企業注資等財政方案亦提供了支持。美元轉弱和貨幣政策手段均降低了疫情所帶來的即時影響。踏入2021年，環球需求正迅速回升，我們預期新興經濟體系亦將向上反彈。據宏觀經濟預測估計，2021年的新興市場國內生產總值對比2020年將錄得正增長。

儘管如此，疫情仍將帶來持久的影響，讓全球貧困人口比例上升，並對發展中的勞動市場構成嚴重損害。即使疫苗取得讓人感到鼓舞的進展，要在冷凍技術相對不穩定的新興市場分發疫苗仍是有待解決的難題。

隨着世界逐漸回復正常，新冠疫情對新興市場的後續影響長短將取決於資產管理機構選擇如何應對。我們認為投資機會甚多。投資者在為發展中經濟體系的小型企業提供支持之餘亦能夠從中得益。

我們預料管理完善的微型融資機構應有能力維持所需的流動性和資本水平。個別市場(如印度)中表現較好的微型融資機構或有機會隨着需求回升而擴大市場佔有率。此外，對於借入美元債務的國家而言，美元轉趨疲弱可以減輕它們的負擔。

我們亦相信創效債券的價值勝過已發展市場的投資級別企業債券，因此仍較具吸引力。一如以往，發掘這種價值的關鍵在於審慎選擇，但隨着社會責任、創效和綠色債券市場持續增長，能夠找到這種潛在回報的可能性正逐漸增加。

鑑於增長機會有限及延遲收帳，不少微型融資機構在踏入2021年時的現金儲備將會低於它們心目中的水平。在某些情況下，這些機構將需要資本的注入才能實現目標，因而創造了對私募股權投資尤其有利的環境。雖然新冠疫情為業務模式帶來的短期/中期影響可能存在風險，但定價吸引，而我們亦認為風險是在可控及可理解的水平。

最後，新冠疫情並未削弱長期主題的重要性，當中最重要的主題要數對抗氣候變化的漫長戰役。世界人口持續增長，而我們每個人消耗的資源亦愈來愈多。若明年環球經濟按預期恢復動力過後，基建發展投資將會是引領新興市場可持續增長的主要動力之一。

對投資者而言，能源行業(特別是可再生能源)仍將是關注焦點。新興市場人口已佔全球總人口的65%，並正在快速增長。這帶來大量基建發展需求。為了廣大的利益，我們亦必需持續地滿足這些需求。

【基建股債提供穩定現金流】

基建債務投資主管Jerome Neyroud則指，過去幾年的關鍵主題趨勢因新冠疫情進一步擴大，並加速發展，當中包括去碳化、數碼化及零息環境等。這些都為基建投資帶來支持。參與去碳化經濟轉型以及採取具備ESG意識的全盤策略已是勢在必行。

對於在可再生能源和電動交通(如電動汽車充電站)方面的新投資而言，基建將發揮重要作用。此外，基建對於改善現有基礎設施、創造更高效及更智能的網絡，以及切合用途的數碼基礎建設方面亦有着關鍵作用。新冠疫情正好印證了數碼基建投資的必要性，若在家工作變成「後疫時代」新常態的話便更是如此。數碼基建已不再是可有可無的配置，反而已變成與水和電力一樣重要，每個人日常生活中必不可少的一部分。

經濟趨向數碼化及「虛擬化」亦影響着我們的出行方式。雖然機場基礎建設受到新冠疫情的衝擊，但若與航空公司、機場服務供應商、餐飲供應商、旅行社這些在價值鏈中的其他持份者相比，它們所受的影響已相對較小。

基礎建設的長遠投資周期約為20年，較周期為5年的企業更能經受挫折考驗。在經歷新冠疫情的蹂躪過後，後者有可能已無以為繼。新冠疫情的另一個影響是債務膨脹，而無風險利率亦已接近零，甚至為負數。展望2021年，我們認為基建(無論是優先債、次級債還是股票)仍將為渴望獲取收益的投資者提供具吸引力、可預測及穩定的現金流。

施羅德投資管理

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