陳鳳珠：市場水頭充足　料港股或高位整固

由於北水持續流入，推動大市向好，且成交配合升勢，港股升穿去年初高位，但恒指升勢較急，預期短線將於高位整固，有機會於30,000點關口附近上落。近日市場資金充裕，預期港股即使調整，幅度應不會太大，留意企業陸續發盈利預告，且農曆新年後企業將進入業績期，預料資金將會出現炒股不炒市情況。

內地的經濟顯著回穩，2020年第4季的國內生產總值按年增長6.5%，勝市場預期，而全年的經濟錄得2.3%的增長。2020年首季內地因疫情導致國內生產總值按年下滑6.8%，次季疫情逐步受控，經濟開始回穩，國內生產總值同比增長3.2%，第3季經濟活動普遍恢復，帶動經濟按年錄得4.9%的增幅，而第4季增速更加快至6.5%水平。因此，預期內地今年的經濟前景值得憧憬，且企業盈利將會改善，而2021年為「十四五」規劃的開局之年，雖然內地仍面臨疫情及外在環境的不確定性，但相信內地將繼續做好「六穩」工作，全面落實「六保」任務，並推動經濟向高質量發展。

2020年內地的工業增加值按年升2.8%，當中工業機器人、新能源汽車、集成電路等產品產量均按年錄得雙位數增長。全年的固定資產投資按年增2.9%至51.9萬億元人民幣(下同)，當中房地產開發投資按年增7%至14.1萬億元，而高技術產業投資增長較快。至於去年的社會消費品零售總額按年下降3.9%至39.2萬億元，其中餐飲收入跌幅較顯著。預期2021年內地將繼續推動消費升級，因此今年內需仍為推動經濟的增長動力，料社會消費品零售總額將會逐步回升。

由於內地為2020年少有錄得經濟增長的國家，預期將會吸引資金繼續流入內地金融市場。另一方面，美國財政部公布內地於去年11月增持美國國債，內地持有美國國債總值增至1.1萬億美元，為6個月來首次增持。目前美國的政治及經濟前景仍存在不確定性，且美國或會繼續實施低息政策，料美元匯價或會出現下滑，資金有望流入新興經濟體。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)

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