曜熊理財：美股新高　亞洲基金追落後

拜登已正式就任美國第46任總統，美股收於歷史高位。隨着美股走勢，亞洲股市走高，投資者看好拜登領導的政府會有更多經濟刺激措施來紓緩疫情衝擊。

亞洲市場反映出對美國權力有序交接感到安心，以及對於美國刺激措施將持續支撐全球資產抱有強烈預期。隨着疫苗接種計劃的落實，經濟有望出現明顯復甦，全球放水預計在短期內不會改變，亞洲市場將同樣行動。

今年大市上升可能由成長股轉向價值股和周期股。金融、材料和能源類股將表現出色，而房地產投資信託、大宗消費品和通信類股將落後於大市。

同時，今年亞洲基金的表現將有可能超越美國基金，因它們將受惠於投資者對經濟復甦的預期。美股去年全年的大漲，導致美國以外的股票被低估，亞洲基金追落後。

目前股市處於歷史高位，但仍有風險，美國零售銷售和每周申請失業救濟金的人數在內的指標惡化，全美範圍內的新冠病例也繼續攀升。疫苗接種和拜登支持的經濟刺激法案的可能性推動市場上漲，但群體免疫力在幾個月內不太可能達到。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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