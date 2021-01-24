葉尚志：中金公司反覆向好　目標上望30元

港股連升第4周，恒指終於上摸到30,000點關水平，在短期累漲幅度逾3,000點，估計有進入升後整固行情的機會，但只要未有失守28,800點的支持位，相信總體穩中向好的格局發展仍將可保持。北水的蜂湧流入，相信已到了一個階段性的高峰，估計過去2周的南下資金，屬於機構配置、長遠布局為主，可以進一步加強港股市底的支持力。

中金公司截至去年9月底止的9個月營業額上升50%至168億元人民幣，股東應佔溢利亦增加了55.8％至48.91億元人民幣，業績表現亮麗，且估計有望進一步獲得提升，現時估值14倍有重估機會，加上H股股價較A股有70%折讓，建議可於24港元以下買入，目標價30元，止蝕位於20元。

第一上海首席策略師葉尚志

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