郭家耀：騰訊後市仍值得看好　因為...

早前為投資螞蟻新股而成立的五隻螞蟻戰略配售基金，在監管要求下讓投資者退款，並作出按淨值退出後轉為場內上市型開放式基金的安排。近日基金陸續發布上市交易公告書，數據顯示，截至1月14日，5隻基金合計份額約405.33億份，較此前募集時總份額減少近200億份，下降約30%。

另一方面，騰訊日前舉行「2021微信公開課」，據活動上介紹，2020年微信小程序全年交易額按年增長逾100%，人均小程序交易金額按年升67%。小程序每日活躍用戶達4億人，人均使用小程序個數健康按年增長25%。其中，微信小程序健康碼服務累計用戶8億，累計展碼200億。行程卡累計服務用戶5.5億，累計訪問次數10.4億。在線參保人數1.6億。2020年在微信裡買賣蔬果超過3億用戶。

開發者角度而言，整體活躍小程序穩步增長75%，有交易的小程序數按年增68%。非遊戲類的小程序開發者分成收益增長25%。支付方面，微信支付分使用用戶數目超過2.4億，為用戶節省超過2,000億元人民幣抵押金，超過1,000萬名用戶使用過快遞的的先寄後付服務。目前，微信支付分已覆蓋包括共享租物、購物娛樂、交通出行、生活服務和住宿預訂等5個行業大類，接近2,000個商戶。

另外，過去一年，小遊戲商業變現增長20%，2020年小遊戲人均遊戲時間增長50%，人均遊戲款數增加20%。企業微信方面，2020年企業微信合作夥伴達8萬家，按年增4倍。自疫情以來，企業微信服務真實企業與組織數達550萬，企業微信活躍用戶數達1.3億，企業通過企業微信服務的微信用戶有4億。微信商業化進程表現理想，難怪騰訊股價屢創新高，後市仍值得看好。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)

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