鄺紫珊：美政府續推貨幣寬鬆及紓困政策　大市走勢係...

自1月中旬開始，美國企業陸續宣布財報。據了解，2020年第4季標普500企業盈利預估年減9.7%，當中盈利增長以健康醫療、原材料、科技及民生消費類股表現較佳，而科技股今年仍被看好。

展望今年首季，美股企業盈利可望重回正增長15.6%，而2021全年盈利預估年增22.1%，其中科技股將續受市場關注，尤其是股價淨值偏低及營收穩定增長的股份。

有調查數據顯示，2020年第4季汽車產量年減幅度自第2季底部的32%下跌至2.7%，這顯示2021至2022年將回到正增長13%至14%，故看好今年半導體板塊的復甦力度。

歐盟將2030年排放目標，由削減40%提高至60%後，相信可有助於提升新能源車的覆蓋率及滲透率，並將有助車用半導體價值明顯提升，其中功率半導體的增長量更最為明顯，而預期純電動車的使用量較燃油車有很大幅的增長，故車用半導體股今年增長可以預期，包括手機、記憶體及設備等半導體可繼續走強。

從基本因素去看，美國去年12月其製造業數據顯示生產端、訂單與招聘狀況俱佳，其中企業盈利向上修正的趨勢也持續，預視疫情後家庭消費信心及消費能力將可回升。另外，企業就庫存補給的需求也增加，提價能力也提高，這一切將進一步帶動企業資本支出增加，顯示經濟復甦正朝穩步方向進發。

投資者需注意，美股中長線雖看好，但仍需注意一些風險，其中較大的變數是今年第2季後，通貨膨脹與利率上升將可能壓抑價值面，即可有機會讓美股進入調整階段。不過，由於美國政府仍繼續推行貨幣寬鬆政策，以及紓困與財政刺激政策，市場最終在震盪後很大機會可再向上。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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