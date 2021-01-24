【星期一．炒啲乜】港股重上3萬點莫估頂？

美國總統終於順利交接，現任78歲的拜登成為第46任總統，且是美國史上年紀最大的就職總統，但面對新冠肺炎疫情嚴峻、經濟危機，上任後首日已急不及待簽署行政命令、備忘錄及指令等，實施17項新政，包括推翻部分前朝特朗普政府的政策。

面對市場資金充裕，大多分析仍然認為，港股短期會於高位整固，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，或者從中得到啟示。

1、【陳鳳珠：市場水頭充足 料港股或高位整固】

2、【曜熊理財：美股新高 亞洲基金追落後】

3、【葉尚志：中金公司反覆向好 目標上望30元】

4、【郭家耀：騰訊後市仍值得看好 因為...】

5、【鄺紫珊：美政府續推貨幣寬鬆及紓困政策 大市走勢係...】

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【經濟受疫情拖累，反而更需金融機構，提供彈性融資渠道！】

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