【星期一．炒啲乜】港股重上3萬點莫估頂？
2021年01月24日 10:00
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美國總統終於順利交接，現任78歲的拜登成為第46任總統，且是美國史上年紀最大的就職總統，但面對新冠肺炎疫情嚴峻、經濟危機，上任後首日已急不及待簽署行政命令、備忘錄及指令等，實施17項新政，包括推翻部分前朝特朗普政府的政策。
憑藉此股幹勁，加上市場普遍相信拜登政府對華政策會轉趨緩和，至少相信在短時間內可以，令全球大部分股市牛氣沖天，美股3大指數、日台韓股等輪流創新高，港股亦撘上順風車，北水南來量續增，港股通淨流入金額屢創新高下，恒指20個月後重上3萬點大關，高見30,135點，多隻藍籌破頂，「股王」騰訊(00700)升穿700元，挾帶年內仍有不少中概股回流上市，近期最矚目如由騰訊為最大股東的中國短片社交平台快手傳將於周二(26日)招股，香港交易所(00388)受惠，曾炒高至525元，花旗隨即上調其目標價至575元，最牛可見615元。
面對市場資金充裕，大多分析仍然認為，港股短期會於高位整固，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，或者從中得到啟示。
1、【陳鳳珠：市場水頭充足 料港股或高位整固】
2、【曜熊理財：美股新高 亞洲基金追落後】
3、【葉尚志：中金公司反覆向好 目標上望30元】
4、【郭家耀：騰訊後市仍值得看好 因為...】
5、【鄺紫珊：美政府續推貨幣寬鬆及紓困政策 大市走勢係...】
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