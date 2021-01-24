上海冀今年經濟增長加速至6% 續推進數碼人幣試點

內地媒體報道，上海市市長龔正在《政府工作報告》中表示，上海2020年全年實現生產總值增長1.7%，預期今年增長將加速至6%。2020年，地方一般公共預算收入在更大規模減稅降費的情況下下降1.7%，城鎮調查失業率穩定在4.4%以內，居民消費價格上漲1.7%。

他表示，2020年上海「五個中心」建設實現重大目標。全球金融中心指數、新華·波羅的海國際航運中心發展指數排名均升至世界第三，證券市場籌資額、現貨黃金交易量、原油期貨市場規模等均位居世界前三，口岸貿易總額繼續保持全球城市首位，上海港集裝箱吞吐量連續11年蟬聯世界第一，上海機場航空貨郵吞吐量保持世界第三、旅客吞吐量在世界第四的基礎上位次提升。

外貿方面，去年進出口總額達到3.5萬億元，增長2.3%，實際利用外資達到202.3億美元、增長6.2%。

去年，當地金融市場交易總額達到2,274.8萬億元人民幣、增長17.6%，新增跨國公司地區總部51家、外資研發中心20家，國家實驗室、期智研究院等一批高水平科研機構落戶。

展望今年，龔正預計上海全市生產總值增長6%以上，地方一般公共預算收入增長3%，城鎮調查失業率5%以內。另將持續推動金融業擴大對外開放，繼續集聚一批功能性、總部型機構，推進數碼人民幣試點。今年亦要推動數字產業化、產業數字化，加快發展在線新經濟，大力推進一批新基建重大項目，新建5G室外基站8,000個，加快建設國際數據港。

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