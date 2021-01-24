放盤僅一日！SAVANNAH一房單位減至645萬元沽

利嘉閣地產黃嘉仁表示，將軍澳SAVANNAH 2A座極高層E室，實用面積約310方呎，一房間隔，望樓景。單位放盤僅一日，即獲外區客以645萬元買入，較原叫價668萬元低23萬元或約3.3%，實用呎價約20,806元。

據悉，原業主於2016年5月，以約395.5萬元購入上述單位，持貨4年，現轉手帳面獲利約249.5萬元，物業升值約63%。

黃補充，SAVANNAH本月至今累錄5宗二手成交個案。屋苑現時有約92個單位放售，叫價由635萬元起。

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