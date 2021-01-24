美國上市公司破紀錄增發股票　一年共籌1275億元

隨着美股節節向上，外媒報道，截至上周五(22日)數據，在美國上市的公司在過去12個月內已經進行了80項股票增發，共籌集163.5億美元(約1,275.3億港元)，數目和金融均為有紀錄以來最高。

報道指，許多選擇增發股票的皆為小公司，普遍來自製藥和醫療領域，這些生物技術和製藥公司增發股票籌資，是為了開發新的候選藥物或疫苗分析及試驗。

新冠肺炎疫情期間，視頻會議軟件開發商Zoom於1月13日表示，計劃通過增發股票籌集15億美元，售價是2019年進行首次公開募股(IPO)時的10倍。小鵬汽車亦在去年12月通過增發股票，募集資金21.6億美元。

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