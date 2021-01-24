香港去年商舖註冊1072宗　創紀錄新低

新冠肺炎疫情持續，令商舖註冊量下跌。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，2020年市場共錄1,072宗商舖買賣註冊，按年略跌4.4%，創1996年有紀錄以來新低，但該行預期今年舖位成交量將反彈。

2020年商舖註冊登記錄1,072宗，創歷史新低，比亞洲金融風暴、2003沙士及2008金融海嘯時期更差。全年註冊金額錄198.9億元，按年下跌44.2%。

按地區來看，港島區錄298宗註冊，按年升20.2%；九龍區錄495宗註冊，按年減9.3%；新界區錄279宗註冊，按年下跌14.7%。至於中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀這四個核心零售區，全年錄112宗註冊，按年略增2.8%。反映價格走勢的「美聯旺舖四核心區一線街商舖售價指數」12月份報162.7點，按年下跌26.1%。

美聯旺舖董事盧展豪表示，由於肺炎疫情持續，訪港旅客人次大減。在社交距離措施實施下，不少餐飲及零售商戶生意大受打擊，部分業主及投資者入市持觀望態度，令商舖註冊量下跌。他展望，雖然今年舖市何時復甦，仍取決於肺炎疫情何時受控及訪港旅客人次何時回復，但由於商舖售價已累積一定跌幅，吸引部分準買家入市「尋寶」，在加上低基數效應、「撤辣」及相信舖市已經見底，預料今年舖位成交量將會顯著反彈。

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