貝康醫療傳周三起招股　高瓴及奧博資本為上市前股東

消息指，中國試管嬰兒基因檢測的貝康醫療計劃本周三(27日)招股，集資最多2.5億美元(約19.5億港元)。

該公司為尚未有盈利生物科技企業，旗下非整倍體的胚胎植入前基因檢測(PGT-A)試劑盒已獲中國國家藥監局批准。另正在開發2款植入前基因檢測(PGT)產品，即PGT-M和PGT-SR試劑盒，預期將分別在2022年和2024年獲得中國國家藥監局的註冊批准，而3款試劑盒將構成一個完整的檢測試劑盒系列。

截至2020年9月底止首三季，虧損擴大至8.51億元人民幣(下同)，2019年同期蝕3.71億元；收入5,724.3萬元，按年增長36.73%，主要來自基因檢測解決方案，收入佔比達89%，其餘則來自基因檢測設備及儀器的銷售。期內，研發開支按年上升52.71%至2,196.7萬元，核心產品PGT-A試劑盒的研發開支約440萬元，由於完成核心產品的臨床試驗，核心產品的研發開支佔比較2019年同期下降至20.1%。

上市前股東陣容強勁，高瓴持股6.82%；蘇州工業園區元禾原點、奧博資本，分別持有6.15%及1.59%股權。值得留意的是，福布斯中國發布2020年最佳女性創投人榜第12倍的金浦健康基金總裁吉冬梅，以個人名義入股，持有2.8%。

該公司集資所得將用於核心產品、產品臨床試驗、其他產品的開發、臨床試驗及註冊申報、提高研發能力及技術，以及營運資本及一般企業用途。

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