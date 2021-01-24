兩客爭購新葵芳花園　追價至650萬元易手

中原許偉業表示，葵涌新葵芳花園E座高層5室，實用面積400方呎，原業主去年9月先買入鄰近屋苑單位，到11月才以680萬元放售上址，由於疫情關係一直未有開放睇樓，直到今日首次開放單位，即吸引兩名買家爭購，其中一名年輕買家出價640萬元洽購，業主表示需要650萬元。至於另一名買家則原先出價645萬元，知道單位有其他買他洽談，即追價至650萬元成功入市，呎價16,250元。

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