上車客怕愈睇愈貴　斥746.8萬追價購愉景新城

美聯鍾家豪表示，荃灣愉景新城交投持續暢旺，單日連錄兩宗成交，包括6座低層B室，實用面積485方呎，開價745萬元，單位有租客、無樓睇，但可交吉賣，而原業主現時每月收租1.6萬元，擔心賣出後資金無去向，臨簽約前仍猶豫不決。至於新買家為上車客，恐愈睇愈貴，為求入市最後追價1.8萬元，終以746.8萬元承接單位，呎價15,398元。

他續稱，愉景新城及荃景圍一帶本周末睇樓量非常暢旺，有個別業主看到單位由朝到晚不斷有客睇樓，驚平賣而即時封盤，待農曆新年後再作打算。

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