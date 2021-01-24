股災預言家警告美股將崩盤　恐媲美科網泡沫

美國總統拜登公布了規模高達1.9萬億美元的經濟紓困方案，被傳媒譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham警告，美國股市原本已經處於「史詩級」的泡沫之中，拜登的經濟復甦計劃，將推動泡沫達至更危險的高度，或將發生無可避免的崩盤。

外電報道，Grantham提醒，資金還會持續數周湧入股市，但隨後將會上演驚人的崩盤，當市場達到這種超熱情水平時，泡沫總會在數月內破滅。他預期，崩盤慘烈程度恐媲美1929年華爾街股災或2000年科網泡沫，當時納斯達克綜合指數在31個月內暴瀉80%。

儘管有投資者相信受惠變革性科技、新商業模式的增長潛力，當前美股估值處於合理水平，但Grantham反駁，聯儲局可以透過購買債券，為金融市場注入更多流動性，來緩衝甚至逆轉市場跌勢，但當利率處於歷史的低水平時，銀行能拿出來扔到桌面上的東西並不多。

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