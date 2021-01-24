火炭駿景園套三房減價130萬　以1500萬易主

利嘉閣歐陽肇青表示，火炭駿景園9座高層H室，實用面積1,039方呎，三房連套房間隔，座向東南，可享部分馬場景，去年6月開始放盤，開價1,630萬元，累減130萬元，以1,500萬元交吉售出，實用呎價14,437元。

據悉，原業主於2014年10月以約1,138萬元購入單位，持貨6年帳面獲利約362萬元，物業升值近32%。

屋苑本月至今累錄9宗二手成交，現有約110個單位放售，叫價由900萬元起。

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