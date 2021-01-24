疫情重挫航空業　南韓航班數目按年減半

新冠肺炎衝擊全球航空業，外媒引述南韓政府數據顯示，由於疫情大流行，2020年南韓航班數目按年大減一半。

南韓國土交通部表示，2020年南韓航班數量為42.1萬架次，較2019年大降50%。其中，國內航線減少10.4%至22.1萬架次，國際航線減少66.4%至20萬架次。

報道指，南韓航班數量原本一直穩步增長，從2016年的73.9萬架次，增長至2019年的84.2萬次，但自去年3月疫情在南韓爆發後，南韓航班數量開始急劇下降。

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