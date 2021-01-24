深圳推出8條樓市調控措施　禁止作假人士3年內置業

深圳樓市向來火熱，去年驚現萬人搶購新盤及「代持炒房」(即借人頭炒樓)現象後，經已惹來官方頻頻發聲要加強監管。深圳市住建局周六(23日)連夜推出八條樓市調控措施嚴管購房資格，條文更列明申購商品住房過程中作假的人士，將禁止3年內在深圳市內買樓，明顯是針對當地「打新」現象。

根據《關於進一步加強我市商品住房購房資格審查和管理的通知》，最新出爐的新政分別對開發商、房地產經紀機構和購房者提出要求。其中，房企和房地產經紀機構被要求會同有關商業銀行，嚴格核查購房人的有效身份證明、戶籍、婚姻狀況及家庭成員證明材料，購房人的社會保險或個稅清單材料、收入證明、徵信報告、購房款來源以及近1年及以上的銀行流水單。房企可將違反誠信原則、規避房地產調控政策、弄虛作假等行為列為違約事項；屬於違法行為的，由住建部會同相關部門依法查處。

通知指出，一旦購房人採取弄虛作假、隱瞞真實情況，或者提供虛假證明材料等方式申購商品住房，住建部門依法停止相關人員使用深圳市「購房意向登記系統」以及合同網簽系統3年；停止相關人員在深圳市購買、承租保障性住房和人才住房資格3年；已在公共住房輪候名單內的，取消其輪候資格；停止相關人員在深圳市的住房公積金貸款資格3年。

值得留意的是，上周五(22日)深圳住建部已公布，發現有12人於申購華潤城潤璽一期過程中存在隱瞞真實情況及提供虛假材料，故將暫停相關人員使用深圳市購房意向登記系統以及合同網簽系統，及在深圳市購買、承租保障性住房和人才住房資格等。

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