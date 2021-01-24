晶片缺貨！傳德國請求台灣向汽車業增加供應

全球晶片面臨嚴重缺貨荒，外電報道，德國經濟部長Peter Altmaier請求台灣政府對該國汽車行業增加供應。

報道引述信件內容，Altmaier強調半導體對於汽車工業的重要性，在致台灣經濟部長和行政院副院長的信中寫道，當前晶片短缺危及德國汽車業復甦，進一步影響全球經濟復甦，呼籲台灣政府向其主要晶片生產商台積電闡明這一點。德國經濟部稱台積電是德國汽車工業的主要供應商。

另有報道指，台積電作出回應稱，汽車電子晶片短缺是首要考量，會持續與汽車電子客戶緊密合作，支援其產能需求。

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