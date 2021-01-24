朗屏8號呎價再破2萬元　開放式單位411萬元易手

元朗朗屏8號呎價再次突破2萬港元，市場消息指出，屋苑5座低層J室，實用面積202方呎，開放式間隔，略減9萬元，以約411萬元成交，呎價20,347元。據悉，原業主於2016年11月以319.9萬元一手入市，持貨至今帳面獲利91.1萬元，升值約28.5%。

資料顯示，對上1宗呎價逾2萬元個案，為同座一個層數稍低的同室單位，去年6月以415萬元轉售，呎價20,545元。若以此相比，最新成交做價略低約4萬元。

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