科技股季績前　對沖基金紛紛增持

外國媒體報道，科技股再度成為對沖基金的寵兒，大行高盛數據顯示，這些投資者在上周二(19日)進行了一個月以來最大的淨買入，他們在高科技公司中的淨倉位以近年來最快的速度躍升。

分析認為，市場重新燃起對科技股的興趣，反映了科技巨頭在新冠肺炎期間表現出的韌性和盈利能力。分析師調查顯示，市場預期5大科網股巨頭，包括Facebook、蘋果公司、亞馬遜、微軟和Google母公司Alphabet將連續第12個季度錄得盈利增長比其他市場更快。

JO Hambro Capital Management高級基金經理Giorgio Caputo表示，全球正在走出與新冠肺炎相關的經濟低谷，並不意味着數碼化、軟件和自動化的趨勢正在消失，許多市值較大的軟件和互聯網公司處於非常有利的地位——廣告業務繼續向在線轉移，企業繼續向雲計算轉移。

Cetera Financial Group首席投資官Gene Goldman看來，對沖基金最近大舉買入科技股，可能是某種戰術行動，因預期科技股未來幾周的季報或超乎意外的好。但他警告，從更廣泛的角度來看，這些大公司面臨着兩大阻力，包括利率上升可能會損害估值較高的股票，以及政府加強監管。

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