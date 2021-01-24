中原向啟德新盤MONACO買家推「收租保」保險優惠

會德豐地產旗下啟德MONACO銷售反應理想，日前推盡餘下標準單位應市，為配合新一輪銷售，中原地產為買家提供全新置業優惠。由即日起至1月31日，經該行購入MONACO的首10伙買家，入伙後透過該行放租並租出，可享首兩年「中原收租保」保險計劃，總值約33,080元。

該計劃為業主的物業資產與租金提供風險保障，保障包括家居財物意外損失及租客惡意破壞後的修復費用，物業因受保原因不能居住或出租，或租客欠租等的金錢損失等。

此外，該公司九龍董事劉瑛琳表示，啟德區本月至今暫錄約31宗租務成交，有望突破上月全月35宗交投量，平均實用呎租約35至51元，租金回報率約3厘。

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