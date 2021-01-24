散戶入市狂潮未減　分析料韓股本周再撲高

市場預期美國總統拜登的財政刺激措施將推動經濟復甦，美股及亞股現追捧，韓股上周創歷史新高，分析預計散戶將持續買貨，南韓股市本周有望進一步上揚。南韓首爾綜合指數上周五(22日)收報3,140點，跌20點或0.6%，全周累升1.8%。

外媒報道，雖然南韓股市估值壓力攀升，但散戶持續入市，上周當地散戶淨買入股票2.5萬億韓圜，機構投資者及外資則拋售了2.6萬億韓圜股票。

分析師表示，強勁的散戶買盤料有助於推韓股本周進一步上揚，甚至可突破3,150點關口。而推動韓股上揚的利好因素，包括美國計劃推出1.9萬億美元的經濟刺激方案，以及南韓新冠肺炎確診個案減少，部分社交限制放寬。

NH Investment & Securities分析師Kim Young-hwan稱，增長股的估值壓力仍是阻礙韓股上揚的關鍵因素，但2月開始南韓疫苗接種，有望在未來幫助企業提高收入。

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