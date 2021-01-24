去年新取用按保額達983億元　按年勁飆近兩倍

港府放寬按保計劃樓價上限後，釋放大量潛在置業需求。香港按證保險數字顯示，去年全年新取用按保金額達983.34億元，按年勁飆近兩倍，宗數則達1.85萬宗，增幅1.24倍。中原按揭預料，市場上對於高成數按揭配套的需求不減。

根據香港按證保險數字，去年新批按保金額為2,469.47億元，按年飆1.83倍，全年宗數達4.57萬宗，增幅1.26倍。去年新取用及新批出按保不論於金額及宗數，均創有紀錄新高。

值得留意的是，2019年10月放寬按保前，按保僅適用於600萬元或以下物業，新按保推出後，樓價超逾600萬元至1,000萬元亦可獲高成數按揭配套。中原按揭董事總經理王美鳳表示，市民可透過低首期自置物業，推動了去年按保使用量明顯增加。

中原地產研究部及土地註冊處資料顯示，去年二手住宅成交量按年增加15.2%，當中價值600萬元至1,000萬元物業的成交量，按年增52.9%，增幅明顯優於大巿，相信與按保放寬樓價上限至1,000萬元有關。

其中價值601萬元至800萬元的物業成交量，按年增加47.8%，佔整體二手住宅成交比例按年增加5.8個百分點，至26%；而800萬元至1,000萬元物業成交量按年增加60.7%，佔整體二手住宅成交比例較2019年增加5.1個百分點，至18.1%。

據中原按揭客戶申請數字，去年申請高成數按揭客戶比例平均達40%，較以往20至30%比例顯着增加。

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