港人空姐向世界錢進　跳出舒適圈闖蕩加國

港人Charlotte在新西蘭讀書和工作共8年，其後有感當地生活步伐太慢，一年前赴加拿大溫哥華工作和生活。跳出舒適圈在陌生的地方迎接新挑戰，不論找居所或工作也需時磨合，生活則相對容易適應。

由大學畢業後在新西蘭當機艙服務員，到近一年透過工作假期簽證在溫哥華當銷售員，她坦言是新嘗試，生活和工作皆與以往截然不同。她指：「溫哥華的生活步伐雖較新西蘭快，但節奏不如香港般急速和忙碌，生活壓力不會大到令人喘不過氣，環境相對合適。」

再者，在溫哥華不難找到中式和亞洲美食，港人普遍較容易適應這裏的生活。消費方面，在外午餐大概花約10至15加元(約61至91.5港元)，一般晚餐約20至30加元(約122至183港元)，如果到較高級的餐廳用膳，人均消費可達100加元(約610港元)。

她提醒，在西餐廳用膳會附加約15%貼士，而不少餐廳在晚上8至9時關門，幸而也有小部分營業時間較長的茶餐廳。如果是自行購買食材在家煮食，一餐的預算約10加元(約61港元)。

加拿大去年11月消費物價指數(CPI)按年升1%，為自疫情以來最大升幅，主要是受租金和房屋相關消費品帶動。上月CPI按年升幅放緩至0.7%，其中食品價格由去年11月的按年升1.9%，放緩至升1.1%；惟上月住屋成本依然高企，按年升1.6%。

現時她在溫哥華東區與朋友合租一個兩房單位，每人每月付約750至800加元(約4,570至4,880港元)租金。Charlotte說：「這裏租一個約500至600方呎的一房或兩房單位，月租大概1,500加元(約9,150港元)，如果要獨力負擔租金兼薪酬不高，生活會較掹掹緊。」

受經濟重啟帶動，加拿大去年第三季國內生產總值(GDP)按季恢復8.9%增長，但較2019年第四季仍萎縮5.3%，意味尚未重返疫情爆發前水平。

疫情令很多公司凍結招聘甚或結業倒閉，為勞工市場帶來負面影響。加拿大的失業率由疫情爆發前的6%以下，惡化至雙位數字，其中在去年5月上升至13.7%的歷來新高，及後才逐步回落，去年12月失業率為8.6%。惟她表示，如果新移民不介意由低層職位做起，成功找到工作的機會仍大。倘若本身在一個行業累積有多年經驗，要找到工作問題也不大。

現時，Charlotte不時在其Instagram「charlotteeattravelsleep」分享生活點滴。她提及在加國居住，大部分人會選擇駕車出行，但不一定要買車。不少當地人會長租私家車，租約可長達3至5年，月租由300至1,000加元或以上也有，相當於大概每月1,830至6,100港元。

若然不想或不懂駕車，又不用前往相對偏遠的地區，在溫哥華乘搭公共交通工具也算方便，巴士平均10至30分鐘一班，類似香港鐵路的天車(Skytrain)3至10分鐘有一班，可到達熱門地方。

●溫哥華樓市旺 購獨立屋需近千萬

在低息和資金氾濫下，優質地段的「磚頭」有價有市。按加拿大房地產協會(CREA)數據顯示，加國去年房屋銷售量創紀錄，全年有逾55萬宗交投，按年上升12.6%。單計去年12月，房屋銷售量按年急增47.2%，也是連續6個月錄按年增長，反映疫情對樓市的影響逐步消退。

此外，去年加國平均樓價按年上升17.1%。然而，若撇除大溫哥華和大多倫多地區這兩個交投最活躍和樓價最昂貴的市場，平均樓價出現跌勢。

Charlotte稱，若要在溫哥華地區置業，需預算至少150萬加元(約915萬港元)購買獨立屋，若買分層單位則需至少50萬加元(約305萬港元)。

她補充，如果預算較少，大溫哥華地區內的其他城市如列治文市(Richmond)、薩里(Surrey)等也可考慮，由這些地區駕車到溫哥華市中心也只是20至30分鐘車程，但樓價可便宜一截，例如用40萬加元(約244萬港元)可以在薩里購買一房分層單位。

●加拿大對港放寬移居條件

加拿大有開放的移民政策，較少種族歧視，新移民較易融入社區，尤其受華人歡迎。現時在加拿大的華人數目逾170萬人，佔加國總人口約5%，其中華人在溫哥華的佔比更超越兩成；反觀，另一北美移民大國美國的華人比例僅約1%。現時香港約有30萬人持有加拿大護照。

加拿大去年11月宣布放寬港人移居加國條件，冀吸納更多人才赴加拿大升學和工作。其中為港人「度身訂造」的是，於過去5年大專畢業的香港人，可以申請新設的開放式工作簽證(Open Work Permit)，有效期最長3年，並將給予簽證持有人更易過渡成為永久居民的途徑。另一賣點是獲批申請者連同其配偶、合法伴侶、受養子女，皆可申請加拿大工作或學生簽證。

此外，該國亦為在加拿大工作或留學港人，提供成為永久居民的新途徑。對象包括畢業於加拿大專上學府人士；又或曾在加拿大工作至少一年、並符合語言和教育水平要求的人士。新途徑可讓港人減省原有的計分制或省提名要求，且申請者可聯同配偶、合法伴侶及受養子女一同申請永居。

另外，由於未有設定留學的年齡門檻，所以即使不是年輕人，也可嘗試申請赴加國留學。上述新途徑將會在今年正式開放，進一步詳情還待官方公布。

成為加拿大永久居民後，可在加國任何地方居住、工作或讀書，並獲得與加拿大公民相同的社會福利，但不可參與投票和競選公職。永久居民亦可申請公民身份，獲取加拿大護照，部分要求包括在過去5年有至少3年在加國生活、能提供語言水平證明、並通過對加國了解程度的入籍測試。

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