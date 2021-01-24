啟德MONACO下周五發售90伙　第2期料季內登場

發展商積極推盤，會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO首兩輪銷售累售275伙，平均實用呎價24,370元，套現逾32億元。

項目昨日(23日)公布最新銷售安排，下周五(29日)公開發售90伙，戶型涵蓋開放式至三房，實用面積280至727方呎，折實售價666.7萬至1,927.4萬元，折實平均呎價25,182元，以折實價計，預計可套現約12億元。同時，該盤亦安排1伙天際特色戶於2月6日招標發售，料有機會創區內呎價新高。

他續稱，集團今年首一個月已錄290宗成交，套現近40億元，MONACO發展項目第2期有機會在今季推出，涉約247伙，現正待批預售樓花同意書，有機會農曆年後應市。另一個季內推售項目為合作項目西九龍GRAND VICTORIA，第一期涉524個單位。

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