馬鞍山Silversands傳收逾140票 暫超額認購1.8倍
2021年01月24日 19:26
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信和置業聯席董事田兆源
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，昨日(23日)正式開放示範單位及收票，市場消息透露，截至今日(24日)晚上7時，項目累積收逾140票，預期本月底開售。以首張價單50伙計算，超額認購1.8倍。
資料顯示，該盤日前公布首張價單，包括20個一房及30個兩房戶，全屬標準單位，扣除18.5%最高折扣優惠後，折實售價介乎586.31萬至1,039.94萬元，折實平均呎價19,888元。
此外，同系大埔白石角逸瓏灣8，今日沽出2座17樓F單位，實用面積711方呎，成交價1,126萬元，呎價15,836元。
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