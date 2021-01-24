蒙牛配售最多40億元人幣可換股債券

可換股債券將按初始轉換價可轉換為最多138,164,697股換股股份，佔經發行換股股份擴大後的已發行股份總數約3.37%。根據最低轉換價並假設可換股債券獲悉數轉換，可換股債券將可轉換為最多146,294,488股換股股份，佔擴大後的已發行股份總數約3.56%。預計承配人將少於6名。

獲選參與者預期包括董事及集團成員公司的董事。該公司擬將所有配售事項所得款項淨額用於一般營運資金。

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