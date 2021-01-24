中概股「回家股」勢作動　美市伺機買貨

●嗶哩嗶哩：獲熱門遊戲代理權 大行唱好

嗶哩嗶哩預計在3月來港第二上市，B站美股股價在去年橫行一段時間後，於去年11月開始爆升，約3個月累漲逾1.8倍，遠超預期。有大行估B站來港上市、業務動作等多個催化劑，能推動其股價向上，並把目標價由60美元調高至150美元。

耀才證券研究部副經理譚智樂稱，B站業務性質與騰訊相近，主要業務除了視頻網站外，還有手遊業務，另外公司在海外有多隻知名遊戲為公司貢獻大量收入，去年第三季整體收入超過32億元人民幣。手遊業務收入佔比約四成，按年增長36.65%至12.75億元人民幣。

他續指，B站獲得熱門競技遊戲「糖豆人：終極淘汰賽」(Fall Guys)的中國獨家代理手遊發行，不排除日後會推出手遊版，吸引更多用戶。B站去年第三季月活躍用戶(MAU)達1.97億戶，手機MAU按年增61%至1.83億戶。他看好公司發展空間大，股價仍有上升空間，於110美元可入市，接近100美元水平為止蝕位，破頂後或可再升一至兩成。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，公司與普通直播平台不同，最大的競爭優勢是其與動漫相關的短片，其用家群主要是動漫的愛好者，因此用家的流失率非常低，而且用家會製造大量原創內容(user-generated content)。

公司亦有動漫手遊等不同業務，故未來業務有很大的演變空間。股價熱炒一輪後，目前市值已相當高，惟他認為，市場憧憬公司第一季來港上市，加上外資開始認同其獨特的生意模式，建議股價回落至110美元時可入市，以捕捉遞交上市申請後的升浪，再待在港掛牌後有機會升至140美元。

●拼多多：資金追捧電商 股價年飆3倍

另一隻大勢所趨、發展潛力驚人的電商股拼多多(美股：PDD)股價近日勢如破竹，最高曾見187.7美元，創上市以來新高。拼多多過去一年升幅達360%，目前市值逾2,115億美元，超越龍頭股京東(美股：JD)。拼多多去年第三季收入為142億元人民幣，更是上市以來首次錄得季度盈利。

內地去年第四季推反壟斷法，打擊科網股龍頭，變相造就非龍頭電商股崛起，譚智樂表示，市場資金傾向流入電商類股份，因此拼多多將備受追捧，其電商平台主攻內地三、四線城市，加上市場憧憬其業績轉虧為盈，相信估值有上調空間。雖然股份近日風高浪急，更見調整迹象，但他認為短線可待股價調整完畢後吸納，買入位約140美元，短期內可見200美元。不過，他提醒科網股泡沫風險較大，若跌見125美元應止蝕。

馮宏遠指，拼多多會是天貓之外，第二家增長強勁的公司，去年第三季月活躍用戶(MAU)為6.43億人，按年增長50%，而截至去年9月的前12個月，平台交易額(GMV)達1.45萬億人民幣，按年增長73%。

他解釋，拼多多的「多多買菜」憑着直送模式，減少分銷費用，並在短時間內擴大市佔率，即使官媒公開社區團購存在傾銷農產品的問題，但卻為企業帶來薄利多銷的好處。他指股價於150美元較值博，在152美元水平或會有震盪，今年若成功上市，可上望200美元。

●攜程：內地業務復甦 憧憬旅遊重啟

內地龍頭旅遊網站攜程(美股：TCOM)擬於上半年來港第二上市，截至去年第三季總收入約55億元人民幣，按年下跌48%，按季則增加73%，純利錄約16億元人民幣，按年升一倍，同時是去年疫情爆發以來首次獲得盈利的季度。

公司去年第三季的內地業務強勁復甦，內地機票業務及酒店預訂量均錄得按年增長，尤其是中高端酒店的預訂量達到雙位數增長。

譚智樂指出，雖然內地疫情最近反覆，內地春節旅行或再度幻滅，對於短期旅遊，如五一黃金周的旅客數字亦未能恢復，但他看好股份中長線的前景，疫苗大規模面世後，疫情開始緩和，市場會憧憬旅遊業重啟，有機會追回去年大幅落後的表現。

他預料股份短期內徘徊於32至34美元，投資者可在接近32美元水平買入，於30美元止蝕；若疫苗接種理想，中長線一年內可上望40美元。

●世紀互聯：屬微軟合作夥伴 去年Q3轉盈

內地數據中心營運商世紀互聯(美股：VNET)為微軟提供雲服務的合作夥伴，同時有內容分發網絡(CDN)服務等託管網絡互聯服務。公司最近轉虧為盈，去年第三季錄得淨利潤9,710萬元人民幣，期內收入12.5億元人民幣，較2019年同期增長27%。此外，公司在去年6月獲得黑石集團(美股：BX)旗下基金投資1.5億美元。

●港交所最受惠 券商利潤激增

港交所主席史美倫近日出席亞洲金融論壇時指，今年中概股回歸趨勢將會持續，以往不少企業認為赴美上市能夠獲取較高估值，但隨着香港在生物科技板塊上建立生態圈，去年約六成上市企業均為新經濟及生物科技行業，產生的「聚眾效應」令回流香港上市的中概股估值受惠。

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