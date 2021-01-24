全球「缺芯」！回應德國請求　台積電：緊密合作支援產能需求

早前德國經濟部長Peter Altmaier請求台灣政府對該國汽車行業增加供應，台灣媒體報道，全球晶片代工「一哥」台積電表示，會持續與汽車電子客戶緊密合作，支援產能需求。

事實上，台積電總裁魏哲家日前指出，汽車市場從2018年開始相對疲弱，2020年汽車產業供應鏈全年更受到新冠肺炎影響，客戶在去年第3季時也持續降低需求，台積電在去年第4季才開始看到產業突然回溫現象。

他解釋，汽車產業供應鏈既長又複雜，去年全年台積電產能因為其他領域客戶強勁需求，呈現緊繃狀態。因此短期間內由於汽車產業供應鏈需求反彈，產能供應緊繃的現象將會更明顯。

數據顯示，去年第4季車用電子應用雖然僅佔台積電銷售比重約3%，不過季增幅度卻是應用別第2大，季增幅度達27% ；去年全年車用佔台積電銷售比重約3%，較前年減少7%。

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