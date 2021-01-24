港灣豪庭兩房戶672萬元易手　涉逾百萬辣稅

低息環境持續，部分買家對後市仍具信心，大角咀港灣豪庭兩房戶，獲一名非首置客以672萬元承接，涉及買家印花稅逾100萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌君豪峰君豪峰中層D室，實用面積290方呎，一房間隔，以每月租金15,000元租出，實用呎租51.7元。一月至今暫累錄4宗租賃成交，平均實用呎租約52元。

●北角港運城3座中層F室，實用面積532方呎，一房間隔，獲區外首置上車客以1,000萬元承接，實用呎價18,797元。據了解，原業主於2007年12月以408萬元購入上址，至今帳面獲利592萬元，升值近1.5倍。

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九龍區

●大角咀港灣豪庭1座低層E室，實用面積338方呎，兩房間隔，以672萬元成交，實用呎價19,882元。新買家為非首置人士，須支付樓價15%買家印花稅，涉額逾100萬元。

●將軍澳SAVANNAH第2A座極高層E室，實用面積310方呎，一房間隔，放盤僅一日，減價23萬元或約3.3%，以645萬元售出，呎價20,806元。

●大角咀柏景灣6座高層G室，實用面積466方呎，兩房間隔，以1,030萬元易手，實用呎價22,103元。原業主於2010年1月以455萬元買入單位，持貨11年帳面獲利575萬元，升值近1.3倍。

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新界區

●大埔昌運中心1座富昌閣中高層F室，實用面積339方呎，兩房間隔，去年12月底開始放盤，原叫價540萬元，減價12萬元，以528萬元沽出，實用呎價15,575元。

●青衣翠怡花園9座中層H室，實用面積495方呎，三房間隔，原叫價740萬元，減價10萬元或約1.4%，以730萬元成交，實用呎價14,747元。

●東涌昇薈5座中層A室，實用面積1,221方呎，四房連雙套房間隔，以1,420萬元獲承接，實用呎價11,630元。

●馬鞍山錦英苑B座低層3室，實用面積401方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價488萬元，實用呎價12,169元。

●粉嶺中心E座高層2室，實用面積535方呎，三房改為兩房間隔，放盤2個月，減價22萬元，以618萬元易手，實用呎價11,551元。

●元朗尚悅5座低層F室，實用面積356方呎，兩房間隔，放盤約1個月，以525萬元售出，實用呎價14,747元。原業主於2012年12月以約399萬元購入上址，現轉手帳面獲利221萬元，升值約55.4%。

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