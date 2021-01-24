埃利安警告：美國經濟恐陷入惡性循環

美國總統拜登上台後需要解決多重問題，安聯首席經濟顧問埃利安撰文指，現時金融市場仍然聚焦於聯儲局透過貨幣政策全力放水，強化投資者對升市的信心，但新政府有需要以明智的經濟政策和靈活的政治手腕加以輔助，否則恐將美國拖入一個惡性循環。

他指出，有別於2009年金融危機，今日的金融市場運作可謂過度順暢，利率維持極低水平、資產價格迭創新高，企業亦可輕易從資本市場融資，故拜登的挑戰並非市場錯配的短期問題，而是將泡沫化市場與經濟現實重新掛鈎的長期問題。

埃利安續指，拜登面對的危機包括近期數據顯示美國經濟正在放慢、財富不均的情況惡化，以及人們對政府機構的信任減少，更甚者，病毒正在變化，國際間卻未能聯手制訂應對的政策。這些危機一環扣一環，可能演變成惡性循環。

他重申，可行措施包括為最受影響的人口群組提供即時財政援助、改善抗疫策略、應對家庭財務不安，以及提高生產力和增長潛力。財赤和債務只是遠憂，更迫切的是民主黨能否憑着在國會的些微優勢及時通過紓困案、能否凝聚全國團結克服衞生危機。

日資券商野村則發表報告，預期拜登政府今年會推出3萬億美元財政刺激措施，當中規模一萬億美元的紓困案可望約3月通過，規模較拜登提出的1.9萬億美元小，原因是民主黨在國會只有些微優勢，限制可望獲批准的規模；預期規模兩萬億美元的基建案將於約第三季通過，以支持更長遠的經濟復甦。

該行又料，以民主黨控制了白宮和國會兩院，預料7月美國將暫停債務上限多兩年，惟國會優勢不大、美國經濟仍弱及中期選舉風險，將限制拜登政府未來兩年加稅的能力。

不過，拜登政府勢加碼刺激經濟，投資者愈益揣測聯儲局可能最快今年底開始縮減買債，10年期美債孳息已重越一厘水平。聯儲局本周議息料按兵不動，市場關注主席鮑威爾如何評估財政政策轉變對經濟前景的影響，以及現時每月1,200億美元的買債計劃前景。

外電調查則顯示，約88%受訪經濟師預期當局下一次動是逐步縮減買債，而不是加碼買債，但大部分預期要到2022年才會開始縮減。

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