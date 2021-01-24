虛擬貨幣犯罪交易有所下降　惟新型黑客活動正興起

區塊鏈數據公司Chainalysis報告顯示，去年與犯罪活動有關的加密貨幣交易佔比，由前年的2%下跌至去年的0.34%，不過於此同時，隨着「在家工作」因疫情而流行，勒索軟件成為最大的罪行類別，而「暗網市場」活動則創歷史最高紀錄。

勒索軟件是黑客感染電腦後，要求付費以解鎖電腦的惡意軟件，贖金通常是比特幣或其他加密貨幣支付。雖然該類別佔涉及罪行加密貨幣資金僅7%，但卻按年比增長了311%，Chainalysis認為，更多的在家工作的人是公司的新的弱點，也是犯罪分子的機會。

暗網市場是第二大犯罪類別，它佔加密貨幣活動價值17億美元，比去年同期增長約30%。暗網是指使用特定的軟件和授權才能訪問的網絡。

事實上，獲提名美國財政部長的在國會確認聽證會中提到了加密夥比濫用的可能性，分析師稱這對比特幣價格造成壓力。

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