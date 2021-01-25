東方日報B1：內地炒風蔓延　中資勢搶港股話事權

中美對壘不會因為白宮易主而完結，內地擁有一個健康運作的股市、提高外資信心是應付金融戰的不二法門，惟其大上大落一向令人聞風色變。分析相信，內地股市資金供應今年只會平穩，滬綜指也已經升得差不多，惟這輪升浪也不至於像2015年中及2018年初的那麼「短癮」，買盤集中在個別強勢股的現象不但會持續，而且會蔓延到港股，中資的定價權也會持續提高。

過去一個月官媒曾至少兩度發文批評國內基金一窩蜂炒作個別股份(抱團)，還用上「一俊遮百醜」一語，諷刺業界打算靠從少數飆升的熱門股份所賺的「快錢」拉上補下，掩蓋其他選股不周招致的損失，並駁斥內地優質資產選擇少的觀點。

大和A股策略師潘加州相信，官媒表態不至於會導致熱門股份立即「散水」，因所謂「抱團」本身就是A股市場愈益由機構投資者主導(機構化)的正常現象，這點可從深圳證券交易所已有26%的交投來自機構投資者，較2019年高6個百分點反映，而內地去年公募基金發行金額去年還創歷史新高。Wind數據顯示，截至去年底公募基金持有A股市值佔比按年提高1.92個百分點至6.56%，創2013年後新高。

鑑於基金配置資產必定會選盈利前景較明朗、資產負債表較穩健的優質企業，現階段「它們就是這麼多」，因此出現「抱團」現象，並於近日已延伸到港股。就算白酒和新能源相關股份的「抱團」難免會鬆動，導致股價回軟，資金也不會永遠拋棄它們。

分析指，近期公募基金的興起與內地家庭逐漸改循專業機構作長線投資有關。內媒則報道，去年底公募基金整體規模首度突破20萬億元人民幣(下同)大關，按季及按年分別大增13.54%及37.85%，眾多類別當中規模增長幅度較大的股債混合基金及股票型基金，增幅分別有17.23%及11.32%。同樣破頂的是公募基金去年總盈利，高達2.02萬億元。

惟潘坦言，現時A股估值已很高，新經濟的已處在甚至超過2015年大牛市的水平，撇除中美關係變動及疫苗接種等影響市場情緒因素，大和給予滬綜指今年底的目標價也只是3,600點，之後應該會輪到周期股跑出，如金融、可選消費和材料板塊，因其估值與增長股之間的差距已經是過去10年最大，經濟復甦令盈利前景變得明朗。

他分析，A股短期內還有一定動力，事關去年上半年內地上市公司盈利因為疫情關係被推至一個低位，低基數效應下，近日行情今年上半年或將持續，而且拜登終於取代連番打壓中國的特朗普成為美國總統，可提振市場情緒。

不過，大和預計，內地經濟周期不久後就會「見頂」，市場焦點會逐漸離開中國疫情防控和經濟領先海外。與此同時，資金供應今年大致上只是平穩，原因是人民銀行眼見2019年第四季至2020年第三季期間槓桿率累計抽升25個百分點至270%，本年勢着手「去槓桿」，針對房地產的「三道紅線」便是一例，而且註冊制加快推行及全年將有規模高達5.2萬億元的新股解禁潮殺到，進一步吸走資金。

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