舖市蝕讓今年恐飆五成

去年旺角區舖位蝕讓個案佔數較多，當中不少來自俗稱「金魚街」的通菜街一帶。（資料圖片）

受新冠肺炎疫情影響，2020年本港街舖蝕讓潮進一步擴大，期間共錄超過40宗同類個案，按年多逾三成，創歷來最慘，蝕幅最高逾55%，當中分布地區以旺角及深水埗佔較多。市場人士預期，今年情況會更差，損手個案料較去年再增五成。

去年首季本港商舖蝕售個案不多，惟自4至6月的第二季起，有關成交開始增加，佔全年損手比例約兩成。直至第三季個案顯著上升，佔比飆至近三成，期間較大宗為北角英皇道367至373號地下雙號舖以約4,800萬元易手，原業主持貨約8年帳蝕約1,700萬元。而去年第四季更是舖市蝕讓高峰期，期內有關比例高佔逾四成半，全年轉售損手金額及幅度最大個案亦在季內錄得。

資料顯示，去年舖位貶值金額最大為尖沙咀栢麗大道D段單號地下連1樓單號舖，去年10月以2.1億元沽出，較2012年買入價約4.39億元，足足蒸發約2.29億元，跌幅達約52.2%。2019年時蝕讓金額最大是佐敦白加士街地舖連1及2樓，以約1.9億元沽，較購入價低約3,000萬元。

至於去年蝕幅最大個案為西環朝光街兆祥坊單號地下，去年11月以299萬元易手，原業主買入約7年，虧損幅度約55.4%。2019年時，灣仔區駱克道271號地下雙號迷你舖以約398萬元沽出，帳面損失約512萬元，蒸發幅度高達56.3%，為至今街舖蝕幅最大個案。

以區域分析，2020年旺角區舖位蝕售個案較多，至少達7宗，當中不少來自靠近港鐵太子站的一段通菜街。其次是深水埗，區內福榮街有較多同類個案。至於去年蝕讓金額1,000萬元以上的買賣個案，佔整體損手成交約兩成，較2019年時僅佔約一成，明顯上升。

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，去年蝕讓舖位大多在舖市高峰期2012至2014年買入，故大多要損手離場，而政府去年11月底撤銷工商舖辣招稅，業主等不及經濟好轉，將更積極出貨，故預期今年蝕售個案反而會增加至約60宗。事實上，本月已暫錄至少4宗蝕錢賣舖個案。

另方面，根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料，去年共錄1,072宗商舖註冊成交，按年跌約4.4%，創1996年有紀錄以來新低，較1997年亞洲金融風暴、2003年沙士及2008年金融海嘯時期更差。全年註冊總值約198.9億元，按年更跌約44.2%。該行指，商舖售價累積一定跌幅，吸引部分準買家趁低吸納，今年舖位成交量將顯著反彈。

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