莊園牧場控股股東沽A股 甘肅省國資委接貨成大股東
2021年01月25日 07:32
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莊園牧場(01533)公布，獲執行董事兼控股股東馬紅富告知，馬及胡開盛(分別持有蘭州莊園投資之97.3781%及2.6219%股權)向與甘肅省農墾集團出其於莊園投資的全部股權，代價4.27億元人民幣。於公告日期，莊園投資實益擁有莊園牧場3,089.47萬股A股股份，佔公司已發行A股總數約15.56%及已發行股份總數約13.22%。
買方由甘肅省國資委擁有84%及由酒泉鋼鐵(集團)擁有16%，而買方之全資附屬公司甘肅省農墾資產經營持有公司3,793.17萬股A股，佔公司已發行A股總數約19.1%，及佔公司已發行股份總數約16.23%。
交易完成後，馬將不再為公司控股股東，持股將降至20.2%，繼續為公司主要股東。而買方集團則取代馬成為公司單一最大股東，持股29.45%。
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