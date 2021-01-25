莊園牧場控股股東沽A股　甘肅省國資委接貨成大股東

買方由甘肅省國資委擁有84%及由酒泉鋼鐵(集團)擁有16%，而買方之全資附屬公司甘肅省農墾資產經營持有公司3,793.17萬股A股，佔公司已發行A股總數約19.1%，及佔公司已發行股份總數約16.23%。

交易完成後，馬將不再為公司控股股東，持股將降至20.2%，繼續為公司主要股東。而買方集團則取代馬成為公司單一最大股東，持股29.45%。

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