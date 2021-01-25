陳樂怡：北水流入速度續主導後市
2021年01月25日 07:45
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北水持續湧港，推動港股一度突破3萬點大關。事實上，今年以來港股通南向資金金額及比重均顯著提升，中國投資者在港股市場的話語權加大。儘管市場不乏利淡因素，如中國疫情惡化，惟北水流入速度仍然是後市的主導因素。預期港股短期續於三萬點附近爭持，後市焦點料會轉移至新股活動，快手、微創心通即將招股，認購反應料會非常熱烈。
美國新任總統拜登簽署行政命令，美國重新加入應對氣候變化的巴黎協定，落實其重視環境保護的政綱。綠色能源發展將會是環球大勢所趨，而中國亦決心降低碳排放，定會加大使用風電、光伏等可再生能源。
據國家能源局公布，2020年風電新增裝機量飆升，達到7,167萬千瓦，按年大增178%。數字超過前三年裝機量總和，同時創下歷年新增裝機的紀錄。雖然當中相信涉及補貼退出引發的搶裝熱潮，但長遠中國為了達至2060年碳中和目標，裝機量增長仍然可觀。另外，內地政府表態處理補貼的應收帳問題，相關企業的現金流有望改善。建議投資者宜逢回調吸納風電龍頭龍源電力(00916)、金風科技(02208)。
另一方面，中國經濟復甦，讓利壓力將會得以紓緩，中資金融股值得留意。招商銀行(03968)早前率先公布業績快報，2020年純利按年升4.8%，第四季業績大幅改善，優於市場預期，提振市場對於銀行板塊的信心，其他銀行將會陸續公布業績資料。盈利復甦，將會帶動內銀板塊估值重估。目前先行彈出的包括郵儲行(01658)及招行。建議留意質素優良、派息穩定的工行(01398)、建行(00939)。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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