陳樂怡：北水流入速度續主導後市

北水持續湧港，推動港股一度突破3萬點大關。事實上，今年以來港股通南向資金金額及比重均顯著提升，中國投資者在港股市場的話語權加大。儘管市場不乏利淡因素，如中國疫情惡化，惟北水流入速度仍然是後市的主導因素。預期港股短期續於三萬點附近爭持，後市焦點料會轉移至新股活動，快手、微創心通即將招股，認購反應料會非常熱烈。

美國新任總統拜登簽署行政命令，美國重新加入應對氣候變化的巴黎協定，落實其重視環境保護的政綱。綠色能源發展將會是環球大勢所趨，而中國亦決心降低碳排放，定會加大使用風電、光伏等可再生能源。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡 (作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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