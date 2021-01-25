香港樓價表現全球最衰？賣樓炒股好不好？

提起買港樓投資，過去10多年一直予人「穩賺不賠」的印象，但事實是港樓去年已進入轉捩點。港樓不但跑輸股票、商品、貴金屬，與同為物業的美國樓、英國樓，甚至連近年嚴打樓市的內地樓亦都不如。正所謂「沒有比較就沒有傷害」，港樓癲升一去不返，價格向下修正的時代來臨，大家最好「坐定定」，打算借高成數按揭上車的人士更要考慮清楚。

為何今次不只講樓，同時提及其他投資產品？事緣近月港股氣勢如虹，年初至今不足1個月，恒指一度升超過3,000點突破30,000點大關，朋友於是問，「既然睇淡樓市前景，不如賣樓炒股？」老實講，咁大的決定，小弟不敢附和，只能說風險太高，亦因此想起不如比較一下各地樓市表現。

全球在新冠肺炎打擊下，經濟衰退的國家比比皆是，但靠全球央行狂印銀紙及超低利率，拯救各國經濟之餘，各國樓價不跌反升，引證了樓市KOL話低息放水支持樓價的理論。但他們沒有告訴你的是(又或者他們根本不知道)，環球量化寬鬆最利好股市、大宗商品、貴金屬，甚至Bitcoin等虛擬貨幣，相比之下，物業的升幅只是螢火之光，豈能與皓月爭輝？更何況，香港樓價錄得下跌。

據美國Federal Housing Finance Agency去年12月公布的10月份數據，該國樓價指數報307，按年升9.6%。而據英國官方房價指數顯示，去年11月份英國平均樓價按年升7.6%。就連明文規定的「房住不炒」的中國大陸，以四大一線城市作比較，據國家統計局公布的去年12月數據，上海及北京的二手樓價按年升6.3%；廣州按年升7.5%；與香港一河之隔的深圳，更按年升14.1%。

再看香港，差估署最新公布的去年11月份樓價指數報380.4，按年跌1.3%。先不說跑輸其他國家地區，就連本地通脹都跑輸。至於為何「聰明錢」不選擇來港買樓投資？小弟以往有多篇專欄分析過，各位看官可稍移玉步瀏覽，在此就不贅述了。

最後，再發一問。就算你相信環球「水浸」，資產價格會全面向上，為何要把錢投放在跑得最慢的樓市？甚至一定要放在倒跌、跑輸大市的港樓之上？海外樓都一定可以買，何必一定要港樓...

不過，講到尾，雖然小弟睇淡樓市，但並不建議沽出自住樓，只是提醒打算借高成數按揭的上車客，皆因如此上車防守力嚴重不足。先不說，小弟估計未來樓價至少跌2成，就如現在樓價由高位下跌一成，加上經濟不景及香港內外不明朗因素，驚失業及供樓問題已對許多近年買樓的人造成龐大心理壓力。

東網產經專欄作者 林南冧

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