道指期貨升40點　金價企1855美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報90.2328；港匯處7.7518；離岸人民幣(CNH)見6.4934；美元兌日圓報103.79；歐元企1.2167；英鎊見1.368。金價徘徊於1,855美元。布油跌至55.21美元；紐油企52.3美元。道指期貨升約40點。

●道指上周五(22日)收報30,996點，跌179點或0.57%，連跌兩日；標指收報3,841點，跌11點或0.3%；納指收報13,543點，升12點或0.09%，創收市新高。

●港股ADR指數上周五做好，按比例計算，收報29,565點，升117點或0.4%。

●即月恒生指數夜期上周五收報29,512點，升51點，高水64點，成交18,993張。

●美國參議院財務委員會上周五一致確認由聯儲局前主席耶倫出任美國財長，料下周初交由全院表決，外界估計可望輕鬆「過關」。一旦通過確認程序，74歲的耶倫將成為美國首位女財長，並是唯一曾領導聯儲局、財政部及白宮經濟顧問委員會的官員。

●內地媒體報道，中國證監會新聞發言人高莉表示，證監會正式批准設立廣州期貨交易所。該所，以碳排放為首個品種，規劃設立在廣州市南沙新區。

●紐約3月期油上周五收報每桶52.27美元，跌86美仙或1.62%；布蘭特3月期油收報每桶55.41美元，跌69美仙或1.23%。

●紐約2月期金上周五收報每安士1,856,2美元，跌9.7美元或0.5%，全周計累升1.4%，為自去年12月中以來首次錄得單周升幅。

●外媒報道，美資投行高盛上周四(21日)發表報告，重申數月以來看淡美元的立場，認為即使美國政府有可能通過新一輪刺激方案以提振經濟，但美國的貨幣政策使美元仍然脆弱。

●歐洲央行行長拉加德表示，歐元區經濟去年年底可能萎縮，意味着歐元區恐正面臨一次雙底衰退。

●作為歐元區最大的經濟體—德國將於周三(27日)公布最新經濟展望，據外電引述消息指，德國政府目前預期2021年經濟增長3%，較去年10月底預期的4.4%為低。

●英國富時100指數上周五收後6,695點，跌20點或0.3%；法國CAC指數收報5,559點， 跌31點或0.56%；德國DAX指數收報13,873點，跌32點或0.24%。

●新冠肺炎疫情反覆，港鐵公司服務的乘客量亦在去年9、10、11月連升3個月之後，在去年12月再度回落！公司公布，港鐵2020年12月本地服務總量和周日平均量，分別按月下跌18.7%和21.7%，分別至9,298.5萬和321.1萬人次。

●恒大汽車公布，以每股27.3港元定向增發共9.52億股新股，佔公司擴大後總股數的9.75%，合共集資260億元。認購價較公司股份前收市價折讓約9%，各認購方同意為股份設12個月禁售期。

●早前德國經濟部長Peter Altmaier請求台灣政府對該國汽車行業增加供應，台灣媒體報道，全球晶片代工「一哥」台積電表示，會持續與汽車電子客戶緊密合作，支援產能需求。

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