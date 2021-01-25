施羅德：美匯走弱趨勢短期難扭轉

美元經歷新冠肺炎疫情危機初期的大幅向上後，在2020年下半年已轉趨疲弱。現時，美元在長時間強勢後顯著轉弱的這項重大趨勢，是否即將降臨亦成為了投資者心中的疑問。我們將在本文就一些可能讓美元進一步轉弱的潛在因素進行分析。

由於美國石油產量正在不斷下降，非石油類板塊的貿易平衡方面隱患已經愈來愈讓人擔憂。石油出口的收益已無法再掩蓋整體貿易平衡的問題。這有可能對經常帳戶構成威脅，從而對美元不利。疫情的衝擊已導致美國經常帳戶出現大幅波動。隨着進口跌幅因消費及投資暴跌而高於預期，貿易平衡在2020年初出現了顯著改善，情況與金融危機相似。

然而，由於美國當局以發放紓困津貼和延長失業救濟等形式採取極具擴張性的財政政策，消費受到極大支持。受惠於這種與別不同的危機應對方式，經濟活動迅速復甦，經常帳戶結餘亦因此出現明顯的「U」形反彈。以往，經常帳戶赤字迅速擴張通常會在一段時間內讓美元顯著疲弱。在這種環境下，難怪美元走勢已轉弱。

雖然美國預算的周期性赤字有望在疫情刺激方案效用消退後逐步收窄，但非周期性或結構性赤字似乎仍將相當龐大。為了在財政狀況惡化的情況下吸引國外投資者，國家可以採取加息或讓貨幣貶值的方式，使海外投資者以更低的價格購買其債券。

在新的平均通脹政策之下，聯儲局已表示無意在短期內上調利率。由於央行對於長期債券孳息曲線的控制通常較小，拋售美國長期國債，亦會因此讓持有美元變得更具吸引力。

然而，鑑於美國龐大和不斷增長的債務負擔，聯儲局或會被迫對更長期的孳息曲線作出干預，從而降低其作為自動穩定機制的效力。在財政狀況惡化而又沒有更高債券孳息率的情況下，也許美元貶值才能吸引投資者購買美國債券。

由於聯儲局已將美國利率下調至零，美國經濟受疫情的打擊亦相當嚴重，「美國除外論」已受到質疑。因此，部分流入資金或會出現逆轉。美國確實享有發行世界儲備貨幣的特權，因此會推出大部分其他國家無法應付的一些政策。然而，由於儲備貨幣地位已隨着時間推移而發生變化，這種特權亦非沒有可能改變。若預算赤字不斷膨脹，聯儲局的資產負債表又因持續擴張而引發直接債務貨幣化(由央行為預算赤字提供融資)的憂慮，最終或會導致全球各地儲備管理機構拋售美國資產。

美元儲備貨幣地位的結構性轉變過程肯定將以年計。短期而言，美元的走勢取決於美國資產的整體供求狀況。

施羅德投資管理研究及分析策略師 Kristjan Mee

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