當代置業擬發行額外綠色優先票據
2021年01月25日 08:24
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當代置業(01107)公布，建議發行2023年到期的額外9.8厘綠色優先票據，將與2021年1月11日發行的2023年到期的2.5億美元9.8厘綠色優先票據合併並形成單一系列。另外，建議發行2024年到期的額外11.95厘綠色優先票據，將與2020年3月4日發行的2024年到期的1.5億美元11.95厘綠色優先票據，及2020年9月8日發行的2024年到期的5,000萬美元11.95厘綠色優先票據合併並形成單一系列。
公司擬將額外票據發行的所得款項用作為公司若干現有債務再融資。
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