沈振盈：期指結算前 大市勢反覆

港股連升4星期，恒指最高升至30,135點，但始終3萬點有阻力，臨周末前出現顯著回吐。今次升浪主要是炒美國總統拜登上台、中美關係改善，以及疫苗面世導致經濟復甦。然而，所有上述的因素都已經在市場升浪反映出來，但現實情況只是一場憧憬而已。拜登正式宣誓就職後，美股雖然上升，但已欠缺之前的銳氣。

現時美國經濟最大的問題是「量寬」做得太大，負債太重，美股雖然屢創新高，但只是投機泡沫，基本面絕對背馳。至於疫情方面，以現時情況估計，起碼還要拖多一年半載，能否解決問題仍是未知數。故此，就算現時市況表面上牛氣衝天，投資情緒極亢奮，但背後隱藏着的「暗湧」其實頗大。

從玄學角度分析，上周提到了「大寒」1月20日後，小心有「黑天鵝」出現。結果，「黑天鵝」沒有出現，但當衝上本月收市高位後，接着兩日皆出現回吐，特別是上周五(22日)出現接近500點跌幅。圖表上恒指形成了「黃昏之星」的形態。本周四(28日)是期指結算，相信市況轉趨反覆，但估計暫時跌幅不會太大，29,000點應該有短暫的支持。

本周每日的股巿走勢預測：

周一(癸酉日)為天干屬水地支屬金，金生水之局，先跌後企穩。周二(甲戌日)為天干屬水地支屬金，金生水之局，再現震盪。周三(乙亥日)為天干屬木地支屬水，水生木之局，反覆偏軟。周四(丙子日)為天干屬火地支屬水，水火交戰之局，逐步回穩。周五(丁丑日)為天干屬火地支屬土，火生土之局，市況做好。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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