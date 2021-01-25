海納智能委聘管道工程為產品代理並認購其債券
2021年01月25日 08:31
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海納智能(01645)公布，就銷售一次性衛生用品，委聘管道工程(01865)全資附屬公司Pioneer Galaxy為非獨家代理，為公司物色及引薦潛在客戶以購買集團之產品，並提供售前服務，如安排會議及廠房視察等。公司應向Pioneer Galaxy支付相當於銷售一次性衛生用品所得款項總額10%之代理費。
另外，公司將認購由管道工程發行的4,000萬元債券，年利率6%。
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