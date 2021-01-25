潘梓生：拜登上任影響石油長遠需求

拜登正式上任美國總統，市場最關注的是他的能源政策，尤其再生能源板塊成為其上任前後最亮麗的板塊之一。

拜登上任前已表明將力推潔淨能源，加上將會重新加入巴黎氣候協議，這已表明未來4年任期，民主黨將更着重於投資新能源，並希望減低依賴石油等石化能源。

美國政府正式換屆，有兩項政策值得投資者留意，一是停止推動與加拿大的輸油管建設計劃，二是限制新的土地進行油鑽工作。停止輸油管建設計劃阻礙未來更多的加拿大石油入口美國，由於美國本身產油量甚多，停止輸入加拿大石油對油價影響不大，但反映了美國未來想減低對石油的依賴。

另外，若限制未來進行油鑽工作，雖說會限制未來美國石油增產，但由於現時美國石油供應仍然過剩，加上疫情下石油需求低迷，總括而言，仍讓人擔心未來石油需求的發展。

雖然拜登上任對油價前景可能造成負面衝擊，但影響相對長遠，油價短線表現仍受疫苗接種成效左右。現時油價整體走勢仍然相對樂觀，相信現時油價將繼續於50至53美元先行整固。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生

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