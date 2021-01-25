港股漲逾300點 騰訊飆上735元 港交所創新高

港股升幅擴大，恒生指數最多漲349點，高見29,797點，暫維持逾300點升幅。國企指數升140點；科技指數升160點，主板成交650億港元。

騰訊飆6.4%，創735.5元歷史新高，市值突破7萬億元；暫維持逾5%升幅，是表現最佳藍籌。香港交易所亦飆4.8%，創535元新高。

創新高藍籌還有美團及申洲國際，美團曾飆5.1%，高見399.8元；暫升3.7%。申洲漲7.8%，高見167元。

多隻重磅股合力撐市，中國海洋石油及中國移動升1.6%；阿里巴巴升1.4%。不過滙豐控股倒跌0.8%；友邦保險跌0.2%，考驗100元支持。

【09:20】港股開市升229點 騰訊再創新高

港股周一(25日)開市做好，恒生指數升229點或0.78%，報29,677點；國企指數高開71點或0.61%，報11,748點；科技指數升75點或0.77%，報9,841點。

股王騰訊再創新高，開市飆2.3%報707港元，市值超過6.78萬億元。騰訊持有21.57%股份的快手，市傳最快周二(26日)招股，集資最高達480億元。

其他大型科網股普遍向上，京東集團升1.3%；阿里巴巴及美團升0.8%及1.1%；小米集團跌1.1%。

金融股合力撐市，香港交易所及友邦保險升1.6%；中國平安升0.7%；滙豐控股及建設銀行升0.3%。

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